Krew - nowy serial Polsatu Box Go to thriller w skandynawskim klimacie. Zwiastun i data premiery

fot. Telewizja Polsat

Reklama

Krew to nowy serial Polsatu, który jest opisywany jako thriller psychologiczny w skandynawskim klimacie. Jest to historia o dążeniu córki do odkrycia prawdy na temat śmierci ukochanej matki. Produkcja najpierw zadebiutuje w platformie streamingowej Polsat Box Go, a dużo później - tak jak inne tytuły - na antenie Polsatu. Data premiery to 27 października. Sezon liczy 6 odcinków.

Krew - zwiastun

Krew - obsada

W gwiazdorskiej obsadzie serialu znajdują się Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Vanessa Aleksander, Piotr Trojan, Katarzyna Z. Michalska, Kamilla Baar, Janusz Chabior i Piotr Głowacki.

Krew - opis fabuły

Laura Gajewska (Vanessa Aleksander) wraca z Warszawy do rodzinnego domu w małym miasteczku w związku z tragiczną informacją o śmierci matki Marii (Małgorzata Foremniak). Dowiaduje się, że nieuleczalnie chora kobieta zmarła nagle w dziwnych okolicznościach. Ciało znalazł Jerzy Gajewski (Ireneusz Czop), jej mąż i ojciec Laury. Córka szybko nabiera podejrzeń co do wersji wydarzeń opowiedzianej jej przez rodzinę.

Krew

– Krew to historia opowiedziana przez pryzmat emocjonalności bohaterów. Każdy z nich magnetyzuje głębią i mnogością doświadczeń – mówi Vanessa Aleksander, odtwórczyni głównej roli Laury. – Dramat psychologiczny połączony z kryminałem buduje skandynawski klimat, który będzie ciekawy dla widza. Jest tu zaskakująca historia, dreszczyk emocji i tajemnica.

Serial powstał na licencji docenianego przez krytyków na całym świecie irlandzkiego serialu Blood. Reżyserem Krwi jest Marcin Ziębiński znany m.in. z takich produkcji jak: Znaki, Dublerzy, Komisarz Mama, Banksterzy. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Dobrowolski. Serial wyprodukował Polot Media.