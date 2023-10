Zostaw świat za sobą - pełny zwiastun. Twórca Mr. Robot tworzy hit dla Netflixa

fot. Netflix

Zostaw świat za sobą to jeden z najciekawiej zapowiadających się filmów Netflixa, który jest utrzymany w gatunku apokaliptycznego thrillera. Za sterami stoi Sam Esmail, którego kreatywność podziwialiśmy w tworzonym przez niego serialu Mr. Robot. Jego nazwisko więc jest gwarantem pewnej jakości. Co ciekawe, twórca zdradził, że były prezydent USA Barack Obama dawał mu uwagi do scenariusze, by niektóre kwestie były bardziej realistyczne w kontekście zarządzania kryzysem. W obsadzie są między innymi: ą Julia Roberts, Mahershala Ali, Kevin Bacon oraz Ethan Hawke.

Zostaw świat za sobą - zwiastun

Zostaw świat za sobą - opis fabuły

Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi — Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych — G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha’la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.

Zostaw świat za sobą - premiera 8 grudnia w Netflixie.