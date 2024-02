Królestwo Planety Małp - Andy Serkis bardzo pomógł obsadzie. Aktor opowiada

fot. materiały prasowe

Reżyser Wes Ball wcześniej mówił, że Andy Serkis pełni rolę doradcy - począwszy od scenariusza, by zachować ducha trylogii z jego udziałem, skończywszy na kwestii motion capture i pomocy obsadzie. Teraz nowe spojrzenie na jego udział dodaje Owen Teague, które gra głównego bohatera, małpę imieniem Noa. Sam nazwał działania Serkis formą przekazania pałeczki.

Królestwo Planety Małp - wpływ Andy'ego Serkisa

Teague ujawnił, że już na samym początku, gdy dostał rolę, a zanim ruszyły zdjęcia, odbył kilka długich wirtualnych spotkań z Serkisem na zoomie. Długo rozmawiali o procesie tej pracy, która różni się od standardowej z uwagi na technologię. Potem, gdy do procesu dołączyła cała obsada i ruszyła tzw. szkoła małp, również wirtualnie, Serkis poświęcił wszystkim czas, by mogli zrozumieć i wczuć się w prace nad byciem małpami poprzez motion capture. Ostatecznie wszyscy mogli pojąć, że ta praca to takie samo aktorstwo, jak każde inne.

- Przekazał pałeczkę. Andy sprawił, że poczułem się dobrze wchodząc w to, ponieważ on to robił już tak długo. To jest taka sama gra aktorska. Podejście jest takie samo, jakbyś grał w jakikolwiek inny sposób. Nie ma różnicy. Nakładasz kostium małpy, ale wciąż robisz całą pracę, którą normalnie byś robił. Dobrze było tego się dowiedzieć.

Teague dodał, że odczuwa presję, bo jest nową twarzą franczyzy. Jest to dla niego zarazem przerażające i niesamowite.

- Nigdy nie sądziłem, że będą mieć główną rolę w franczyzie, którą poprzednio ciągnął Andy Serkis. To brzmi niedorzecznie, jak o tym mówię, ponieważ jednym z powodów, dla których zostałem aktorem, jest fakt, że będąc dzieckiem zobaczyłem Andy'ego w roli Konga.

Królestwo Planety Małp - premiera 10 maja w kinach.