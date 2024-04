Królestwo Planety Małp - czas trwania filmu. Pierwsze prognozy box office

fot. materiały prasowe

Amerykańska sieć kin AMC jako pierwsza podała oficjalny czas trwania widowiska Królestwo Planety Małp. Zawsze jest on podawany ze wszystkimi napisami końcowymi, więc łącznie film ma trwać 145 minut, czyli dwie godziny i 25 minut. To oznacza, że Królestwo Planety Małp jest najdłuższą odsłoną całej serii. Pobił on rekord 140 minut poprzedniej odsłony, czyli Wojny o Planetę Małp.

Królestwo Planety Małp - ile film zarobi?

Pierwsze prognozy box office dla rynku amerykańskiego zapowiadają otwarcie w wysokości od 54 mln dolarów do 61 mln dolarów. Wiele jeszcze może się jednak zmienić do 10 maja, gdy promocja podczas ostatnich tygodni nabierze tempa. Poprzednie trzy części startowały w amerykańskim box office na podobnym poziomie i nie przeszkodziło im to stać się wielkimi hitami komercyjnymi.

Godzilla i Kong - box office

Z innych informacji o box office wszystko wskazuje na to, że duet potworów w Ameryce Północnej nadal będzie sobie radzić w drugim weekendzie wyświetlania i zajmie pierwsze miejsce. Godzilla i Kong: Nowe imperium ma zebrać kwotę w granicach 32-36 mln dolarów. Do tej pory widowisko osiągnęło globalnie fenomenalny wynik w wysokości 202,8 mln dolarów przy budżecie 135 mln dolarów.

Królestwo Planety Małp - premiera 10 maja 2024 roku.