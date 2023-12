Królestwo Planety Małp - co antagonista ma wspólnego z Cezarem? Kevin Durand wyjaśnia

fot. materiały prasowe

Królestwo Planety Małp to kontynuacja popularnej serii, której poprzednia trylogia zakończyła się w 2017 roku wraz z filmem Wojna o planetę małp. Nowy film przeniesie publiczność w czasie naprzód o 300 lat i przedstawi królestwo małp już bez kultowego i kochanego przez wielu Cezara odgrywanego przez Andy'ego Serkisa. Nowa historia będzie śledziła losy m.in. Proximusa Cezara, antagonisty, w którego wciela się Kevin Durand. Aktor wypowiedział się na temat swojej roli i nieprzypadkowego skojarzenia z postacią protagonisty poprzedniej trylogii.

Cezar to prawie religijna ikona. Proximus przybrał sobie jego imię, ponieważ to najwyższy status w małpiej społeczności. To była samozwańcza decyzja podyktowana troską o dalszą ewolucję małp, którą osiągnął wszystkimi możliwymi środkami. Także widać to, co Cezar zostawił za sobą, ale też ewolucję tego. I jak ludzka historia pokazywała niejednokrotnie - zawsze pojawi się jakiś tyran, który zmusi wszystkich strachem do uwierzenia w jego wersję prawdy.

Królestwo Planety Małp - fabuła, obsada, premiera

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie jedna z małp wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Reżyserem filmu jest Wes Ball. Do obsady należą: Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje 24 maja 2024 w kinach.

Królestwo Planety Małp - zdjęcia

Królestwo Planety Małp