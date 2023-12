Królestwo Planety Małp - reżyser o złoczyńcy. Jaki będzie Proximus Caesar?

fot. materiały prasowe

Reklama

Wes Ball, reżyser filmu Królestwo Planety Małp, zdradził wcześniej, że historia rozgrywa się 300 lat po wydarzeniach z Wojny o Planetę Małp. Spuścizna po tym, co zrobił Caesar będzie ważna dla historii filmu. Między innymi korzysta z jej pokręconej interpretacji czarny charakter tego widowiska zwany Proxomus Caesar.

Królestwo Planety Małp - kim jest złoczyńca?

Wes Ball zapowiada, że Proximus Caesar (Kevin Durand) to postać, którą niekoniecznie można nazywać złoczyńcą czy czarnym charakterem, ale bardziej przeciwnikiem dla bohaterów historii.

- Interesujące w Proximusie jest to, że z pewną pomocą odkrył na nowo elektryczność. Dla małp, które zapomniały o tym, że coś takiego istniało, jest to jak magiczna moc. Eksperymentują z tym. Nie sądzę, byśmy mogli nazwać go złoczyńcą. Bardziej przeciwnikiem. Zrozumiecie go, będziecie w stanie się z nim utożsamić. To bardzo interesująca postać, który nie jest po prostu papierowym czarnym charakterem.

Królestwo Planety Małp

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Reżyserem filmu jest Wes Ball. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 24 maja 2024 roku.