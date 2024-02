Królestwo Planety Małp - będą odwołania do filmu z 1968 roku. Nowe zdjęcia

fot. materiały prasowe

Owen Teague gra w filmie Królestwo Planety Małp postać Noa, czyli szympansa będącego głównym bohaterem tej historii. Podczas rozmowy ze Screen Rantem aktor ujawnił, że fani mogą wypatrywać easter-eggów i różnych odwołań do pierwszego filmu uniwersum, czyli Planety Małp z 1968 roku. To też w pewnym sensie pokazuje, że wszystko jest powiązane i osadzone w tym samym świecie, ale aktor przestrzega, że te powiązania na ten moment nie są ważne fabularnie. To raczej drobne smaczki.

Królestwo Planety Małp - easter-eggi

- Ta scena, w której grupa ludzi ucieka, a małpy na nich polują i łapią na lasso. To jest bezpośrednio wyjęte z filmu z 1968 roku. To jest naprawdę fajne, ponieważ możesz zobaczyć tę wspaniałą scenę polowania z oryginału stworzoną technologią, którą dziś mamy dostępną.

Dodaje, że będzie więcej easter-eggów.

- Jest jeszcze kilka easter-eggów, ale ich nie zdradzę. Nie są to duże rzeczy fabularne, ale raczej małe sceny lub elementy wizualne architektury, które wywołają u widzów znających oryginał: "Ej, to jest z filmu z 1968 roku!". Nie mają wielkiego znaczenia dla naszej historii, ale są tu i tam drobne smaczki.

Królestwo Planety Małp

Królestwo Planety Małp - czas i miejsce akcji

Wes Ball, reżysr filmu, wyjaśnia, że gdy na ekranie pokazują napis "wiele pokoleń później", chodzi mu o setki lat, nie tysiące. Wcześniej podkreślono, że dokładnie 300 lat później rozgrywa się ta historia. Teraz dodaje, że nigdy nie określili dokładnej daty czasu akcji. Po prostu chcieli, by minęło tyle lat, żeby współczesne rzeczy były już wyraźnie zapomniane przez czas i zniszczone.

Wes Ball wyjaśnia, że historia rozgrywa się na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Dlatego też dodaje, że nie zobaczymy tutaj zniszczonej Statuy Wolności z oryginału. Tłumaczy, że to historia o podróży, więc bohaterowie przemieszczają si i zmieniają lokację. Choć formalnie powinniśmy zobaczyć pozostałości Los Angeles i choć obiecuje, że będzie coś rozpoznawalnego, to kręcili całość w Australii.

Królestwo Planety Małp - premiera w kinach w Polsce i na świecie już 10 maja.