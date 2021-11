Królewna Śnieżka - reżyserka Lady Bird napisze scenariusz aktorskiego filmu Disneya

fot. materiały prasowe

Disney szykuje kolejną, aktorską wersję swojej kultowej animacji Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. W obsadzie produkcji już znalazły się Rachel Zegler jako Śnieżka i Gal Gadot jako Zła Królowa. Jak podaje portal The DisInsider dwukrotnie nominowana do Oscara Greta Gerwig napisze scenariusz produkcji.

W rzeczywistości podobno twórczyni już nawet napisała pierwszą wersję roboczą skryptu. Prace nad produkcją mają rozpocząć się na początku 2022 roku, konkretnie w styczniu wystartują próby muzyczne, a zdjęcia mają zacząć się w marcu.

fot. Disney

Ponadto portal ujawnił dwa ogłoszenia castingowe, które dotyczą 9-letniej Śnieżki i obiektu miłosnego zainteresowania bohaterki. Do młodszej wersji Królewny Śnieżki filmowcy szukają młodej latynoskiej aktorki, która pasowałaby do wcześniej ogłoszonej gwiazdy Rachel Zegler. Zgodnie z oczekiwaniami będzie musiała umieć tańczyć i śpiewać. Natomiast do roli ukochanego głównej bohaterki poszukiwany jest młody mężczyzna z „mnóstwem zarozumiałości i błyskiem w oku”. Roboczo postać została nazwana Jonathan.