Gal Gadot - z superbohaterki w łotrzycę. Zagra Złą Królową w adaptacji Disneya

fot. materiały prasowe

Gal Gadot jest na finałowym etapie negocjacji, by zagrać w aktorskiej adaptacji Królewny Śnieżki. Aktorka znana między innymi z roli w Wonder Woman ma wcielić się w Złą Królową. Artystka była zaintrygowana dołączeniem do grona takich gwiazd jak Angelina Jolie i Cate Blanchett, które wcześniej wcieliły się w ikoniczne antagonistki ze świata Disneya.

Oryginalna bajka Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków pochodzi z 1937 roku. Była ogromnym sukcesem Disneya. Historia opowiada o pięknej dziewczynie, której macocha zazdrości wyglądu i próbuje się jej pozbyć. Bohaterka znajduje schronienie w chatce krasnoludków. Fabuła była inspirowana baśnią braci Grimm.

W obsadzie adaptacji Królewny Śnieżki jest Rachel Zegler, która ma zagrać tytułową rolę. Reżyserem projektu jest Marc Webb, zaś producentem Marc Platt. Benj Pasek i Justin Paul, duet stojący za muzyką w takich hitach La La Land, The Greatest Showman i Dear Evan Hansen, napiszą nowe piosenki do filmu. Twórcom aktorskiej wersji klasyka Disneya zależy na dobrej ścieżce dźwiękowej.

Rozpoczęcie produkcji jest planowane na 2022 rok.