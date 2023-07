Królewna Śnieżka - tak wyglądają następcy krasnoludków z filmu aktorskiego? Fani krytykują

Disney

Jak donosi DailyMail zdjęcia zrobiono na planie w czwartek 13 lipca, więc na chwilę przed wybuchem strajku aktorów. Widzimy na nich między innymi Śnieżkę w kostiumie (nie jest to Rachel Zegler, ale osoba ją zastępująca do ujęć bez bliskich planów) oraz grupę kolorowo ubranych postaci, które mają zastąpić słynne krasnoludki. W tym przypadku mają być to różnorakie istoty magiczne. Widzimy na zdjęciu, że jest to grupa różnorodna etnicznie, ale również kontekście wzrostu i płci.

https://twitter.com/DailyMail/status/1679824302462447616

Królewna Śnieżka - co z krasnoludkami?

Nie do końca jednak jest pewność, że grupa, która widzimy, tak też będzie wyglądać na ekranie. Jak donosi TheDisinsider opierając się na swoich źródłach, wspomniane istoty magiczne towarzyszące Śnieżce, będą tworzone efektami komputerowymi. Mają bardziej przypominać trolle z Krainy lodu lub Hobbitów z ekranizacji książek Tolkiena. Najwyraźniej więc ta grupa, którą widzimy na zdjęciach pełni rolę statystów wypełniających miejsce na ekranie, by potem można było ich zamienić na postacie CGI. Skyler Shuler z TheDisInsider potwierdza, że osoby ze zdjęć to właśnie statyści, których potem podmieni się na efekty komputerowe. Najwyraźniej potrzeba było scen w dokrętkach, do których nie trzeba było aktorów. Pomimo tych faktów zdjęcia są krytykowane przez fanów animacji, którzy uznali, że tak mają wyglądać postacie.

Przypomnijmy, że Gal Gadot wciela się w złą królową, a Andrew Burnap gra postać Jonathana, którego nie było w animacji. Za kamerą stoi Marc Webb i według zapowiedzi w historii będzie sporo zmian i nie będzie to kopia animacji w skali 1 do 1. Benj Pasek i Justin Paul odpowiadają za piosenki i muzykę, bo film ma być musicalem.

Królewna Śnieżka - premiera 22 marca 2024. Jeszcze tego nie potwierdzono, ale najpewniej prace na planie zostaną wstrzymane i dokrętki nie zostaną dokończone.