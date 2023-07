Wszystkie filmy z Tomem Cruisem - ranking. Mission: Impossible 7 namieszało w zestawieniu

fot. materiały prasowe

Tom Cruise to jedna z największych ikon kina akcji. Przez dekady konsekwentnie budował swój wizerunek jako nieustraszony i złakniony niemożliwych występów aktor. Szybko przeskoczył od idola nastolatków z lat 80. do prawdziwego gwiazdora akcyjniaków. Choć przekroczył 60. rok życia, wciąż jest żądny nieprawdopodobnych wyzwań, z jakimi wiąże się dany gatunek. Znany z imponujących wyczynów na ekranie ma jeszcze wiele do pokazania.

Najnowszy film z jego udziałem właśnie można oglądać w kinach. Według krytyków Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 już teraz aspiruje na miano jednego z lepszych widowisk akcji 2023. Spodziewajcie się zatem wysokiego miejsca w zestawieniu.

Wszystkie filmy z Tomem Cruisem - ranking

Ranking powstał na portalu Rotten Tomatoes. Jest to serwis internetowy, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków, by następnie tworzyć odpowiednie rankingi. Jesteście gotowi sprawdzić, które filmy zdominowały zestawienie wszystkich produkcji Cruise’a? Rzućcie zatem okiem na poniższą galerię.