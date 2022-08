Królewska buntowniczka. Powieść o księżniczce Małgorzacie Windsor trafia do sprzedaży

fot. materiały prasowe

Królewska buntowniczka. Powieść o księżniczce Małgorzacie Windsor to ciekawie zapowiadające się powieść dla fanów historii historycznych i kostiumowych. Wydawnictwo Kobiece wprowadza ją na polski rynek dziś, tj 10 sierpnia 2022 roku. Autorką jest Georgie Blalock, która przez perspektywę jednej z dam dworu opowiedziała o młodości Małgorzaty, we wszystkich jej barwach.

Królewska buntowniczka - okładka

Tak prezentuje się okładka powieści.

fot. materiały prasowe

Królewska buntowniczka - opis fabuły

W powojennej Wielkiej Brytanii księżniczka Małgorzata urzeka swoim nowatorskim wyczuciem mody i kąśliwymi żartami. Jest niegrzeczna i wyniosła, zależy jej na sławie i rozgłosie. Małgorzata ma 19 lat i jest stałą bywalczynią nocnych klubów. Zaczytuje się w pikantnych romansach pisanych przez Rose Lavish i bardzo chce poznać ich autorkę. 24-letnia Vera bal debiutantek ma już dawno za sobą i zaliczana już jest do starych panien. Marzy o wyjeździe do Nowego Jorku i karierze pisarki. Jej życie zmienia się gdy poznaje Małgorzatę i dołącza do jej dam dworu. Wrzucona w sam środek życia towarzyskiego i królewskiego Małgorzaty, Vera obserwuje jak rozwija się zakazany romans księżniczki z przystojnym kapitanem Peterem Townsendem. Wkrótce obie kobiety będą zmuszone wybierać między statusem, obowiązkiem i miłością.

