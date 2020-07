Królik Bugs ma 80 lat. Tych rzeczy mogliście o nim nie wiedzieć

fot. materiały prasowe

Królik Bugs to postać kultowa, a jego "co jest, doktorku?" to powiedzonko, które prawdopodobnie zna każdy. Aż trudno uwierzyć, że ten bohater 27 lipca 2020 roku skończył 80 lat. Ileż się działo w czasie jego kariery i ile jeszcze przed nim! Przecież Bugs grał na parkiecie z samym Michaelem Jordanem! Pomimo wieku nadal cieszy się popularnością i w planach ma powrót na kinowy ekrany wraz z Kosmicznym meczem 2.

Bugs kontra Elmer bawił kilka pokoleń dzieciaków i dorosłych. A czy wszyscy znają go tak dobrze po tylu latach? Z okazji urodzin zebraliśmy dla Was ciekawostki oraz przegląd, jak wizualnie Bugs zmieniał się przez te dekady.

A kulisy powstania Bugsa oraz jego kariery to ciekawa historia, o której niewątpliwie można pisać książki. Wybrałem dla Was różne ciekawostki o jego osobie. Choćby sam fakt, że początkowo miał nazywać się Happy Rabbit, czyli szczęśliwy królik. Co ciekawe, to właśnie pod tą nazwą zadebiutował w 1938 roku w kreskówce o Porkym. Dopiero w 1940 roku pojawił się jako Królik Bugs.

Ciekawostki o Króliku Bugsie

Królik Bugs nie został stworzony przez jednego człowieka. Według Chase'a Craiga, który narysował pierwszy komiks z jego udziałem, Bugs jest efektem pracy: 5-6 reżyserów i wielu scenarzystów, ponieważ jak mówił w wywiadach, wówczas pracowali w grupie. Jednym z nich był Ben "Bugs" Hardaway i stąd też wzięło się imię bohatera

Jak zmieniał się Królik Bugs przez lata?