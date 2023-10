Kroniki Seinfelda - będą kolejne sezony? Twórca zapowiada, że "coś się wydarzy"

fot. materiały prasowe

Czy szykuje się wznowienie kultowego sitcomu Kroniki Seinfelda? Jerry Seinfeld podczas stand-upu w Bostonie powiedział coś, co by na to wskazywało. Zobaczcie sami.

Kroniki Seinfelda - będą kolejne sezony?

Jerry Seinfeld nawiązał do finału serialu, informując widownię, że ma w związku z tym "mały sekret" i "coś się wydarzy" jeśli chodzi o to zakończenie. Dodał:

To się jeszcze nie wydarzyło. I to, o czym myślicie, też chodziło nam [mu i Larry'emu Davidowi, drugiemu twórcy serialu - przyp. red.] po głowach, więc... przekonacie się.

Niestety, nic więcej nie dodał na ten temat, więc na razie fani Kronik Seinfelda muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje. Warto jednak pamiętać, że Jerry Seinfeld już w 2018 roku w programie Ellen DeGeneres stwierdził, że wznowienie serialu jest możliwe. Widać więc, że od dawna jest gotowy na zrobienie coś w tej sprawie.

Chcielibyście zobaczyć kolejne sezony Kronik Seinfelda? A może dodatkowy odcinek, pokazujący co wydarzyło się po finale? Jak myślicie, co planuje Jerry Seinfeld? Dajcie znać. Czekamy na wasze teorie.

