Kroniki Seinfelda - kultowy sitcom już niedługo trafi na platformę Netflix

fot. materiały prasowe

Kroniki Seinfelda to kultowy sitcom, emitowany przez stację NBC w latach 1989-1998. Produkcja opowiadała o perypetiach czwórki przyjaciół, tytułowego Jerry'ego Seinfelda, Kramera, Elaine i George'a mieszkających w Nowym Jorku.

Dokładnie rok temu informowaliśmy was o nabyciu przez Netflixa praw do światowej dystrybucji serialu Kroniki Seinfelda, na mocy pięcioletniej umowy z Sony. Wtedy też ogłaszano, że kultowa produkcja dostępna będzie w ofercie serwisu w 2021 roku. Od 1 października 2021 roku 180 odcinków serialu dostępnych będzie do oglądania przez subskrybentów Netflixa.

materiały prasowe

