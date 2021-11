Kruk - tak wygląda Jason Momoa w charakteryzacji. Miał być następcą Brandona Lee

materiały prasowe

Kruk przez lata był w tzw. development hell, czyli w miejscu, w którym latami próbuje się dojść do realizacji i nigdy projekt nie ujrzał światła dziennego przez różne problemy.. W jednej z wielu wersji, nada którymi trwały prace reżyserem miał być Corin Hardy, a Jason Momoa miał zagrać główną rolę. Do sieci wyciekły ujęcia z próbnych zdjęć pokazujących, jak aktor wygląda w charakteryzacji komiksowego bohatera. Czy Waszym zdaniem pasowałby do roli? Prace nad tym projektem trwały w latach 2015-2019.

Kruk - testowe wideo

Kruk - remake

Projekt Hardy'ego i Momoy oparty na powieści graficznej James O'Barra był najbliżej realizacji. Panowie musieli zrezygnować z uwagi na konflikt w terminarzach, a efektem tego było wstrzymanie jakichkolwiek prac przez studio. Nie jest więc wykluczone, że kiedyś do tego projektu powrócą, ale to tylko spekulacja.

Przez lata z Krukiem byli związani inni aktorzy. Między innymi byli to Luke Evans oraz Bradley Cooper. Ich projekty jednak nie doszły tak blisko do realizacji, jak wersja Jasona Momoy.

Przypomnijmy, że wciąż nowa adaptacja komiksów Jamesa O'Barra wywołuje raczej negatywne emocje, bo wielu fanów popkultury uważa, że Alex Proyas stworzył doskonały film w wersji z Brandonem Lee.