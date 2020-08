Kruk - legendarny kostium z filmu sprzedany na aukcji

fot. materiały prasowe

Kruk to film z 1994 roku, który powstał na podstawie komiksu Jamesa O’Barra o tym samym tytule. Thriller, w którym mężczyzna z pomocą kruka wraca do życia, aby pomścić śmierć swoją i żony, zdobył w latach 90. dużą popularność. Ponadto rozsławił go nieszczęśliwy wypadek na planie, w którym zginął odtwórca głównej roli Brandon Lee. Film zyskał duże uznanie, dzięki wyjątkowemu, mrocznemu stylowi.

Na aukcję został wystawiony oryginalny kostium, w którym Lee zagrał w wielu scenach. Składa się z czarnego płaszcza, postrzępionej koszuli i skórzanych spodni. Szczęśliwcem okazał się kupiec, który zapłacił za strój 25 tys. dolarów. Poniżej można zobaczyć, jak kostium prezentuje się po latach.

fot. GWS Auctions

Pierwsza część Kruka stała się kultowym filmem mimo, że dokończono go z dublerem Brandona Lee, wykorzystując przy tym efekty specjalne. Powstały jeszcze trzy kontynuacje thrillera, ale nie cieszyły się taką popularnością, ani uznaniem wśród widzów.

Ponadto wciąż podejmowane są próby nakręcenia reboota filmu i stworzenia nowej franczyzy. W 2018 roku wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze ku temu, ale reżyser Corin Hardy (Zakonnica) oraz Jason Momoa, który miał zagrać główną rolę, podjęli decyzję o porzuceniu projektu.