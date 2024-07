Kruk z mieczem gotowy na zemstę. Nowy plakat filmu

fot. Larry Horricks/Lionsgate

Kruk może być największą klapą 2024 roku z uwagi na negatywną atmosferę wokół tej produkcji, ale ekipa marketingowa robi co może, by przypominać, że premiera nadchodzi. Do sieci trafił kolejny plakat z tytułowym herosem, który będzie się mścił. Gra go Bill Skarsgard

Kruk - galeria

Najnowszy plakat na początku galerii.

Kruk

Powodem negatywnej atmosfery jest bardzo zły odbiór pierwszego zwiastuna, negatywnej komentarze obsady i twórców hitu z lat 90 oraz porównania do kultowego filmu z 1994 roku, na planie którego zginął grający główną rolę Brandon Lee.

Kruk - opis fabuły

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Kruk - premiera w kinach w sierpniu 2024 roku.