Kryminalne zagadki - kontynuacja w planach. Kto powróci z oryginalnej obsady?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Deadline.com, powołując się na swoje źródła, CBS planuje stworzyć kontynuację serii pierwszej Kryminalne zagadki w formie wydarzenia celebrującego 20-lecie oryginalnego serialu. Miał on premierę w październiku 2000 roku.

Jason Tracey ma odpowiadać za scenariusz, a produkcją zajmą się studia CBS TV Studios oraz Jerry Bruckheimer TV. Fabuła ma rozgrywa się w Las Vegas i ma być bezpośrednią kontynuacją serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas.

Według ich informacji producenci chcą, aby powrócili aktorzy z poprzednich sezonów. William Petersen oraz Jorja Fox podobno dostali propozycje, ale jeszcze nie złożono na ich ręce formalnych kontraktów.

Czytamy, że projekt jest na wczesnym etapie planowania i jeszcze nic nie zostało wykute w kamieniu, czyli nie podpisano żadnych umów. Dlatego też jest to plan, który może, ale nie musi ostatecznie dojść do skutku. CBS oraz CBS TV odmówili komentarza portalowi Deadline, co przeważnie oznacza ,że coś jest na rzeczy. Zwłaszcza, że jest to jedno z najlepszych źródeł informacji w sieci.

Przypomnijmy, że serial opowiadał o grupie śledczych z Las Vegas, którzy wykorzystywali umiejętności oraz technologie odnajdują dowody do rozwiązywania spraw. W obsadzie byli m.in. William Petersen, Marg Heigenberger, George Eads, Jorja Fox, Gary Dourdan, Paul Gulifoyle, Laurence Fishburn oraz Ted Danson. Potem powstały równie popularny spin-offy.