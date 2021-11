Kryptowaluta nawiązująca do Squid Game była scamem

fot. Netflix

Choć to o Bitcoinie mówi się najwięcej w kontekście branży kryptowalutowej, na tym nowatorskim rynku funkcjonuje wiele środków płatniczych. A z każdym kolejnym rokiem pojawiają się kolejne, które według ich twórców mają zrewolucjonizować świat. Jednak nie wszystkie nowe waluty są godne zaufania, o czym najlepiej świadczy październikowy debiut SQUID, kryptowaluty inspirowanej głośnym hitem Netfliksa.

SQUID pojawiła się w przestrzeni internetowej 27 października i błyskawicznie przykuł uwagę wielu inwestorów. Nic w tym dziwnego, w końcu środek płatniczy nawiązujący swoją nazwą do tak popularnej produkcji jak Squid Game miał ogromny potencjał wzrostowy. Fani serialu rzucili się na oferty sprzedaży kryptowaluty, dzięki czemu 1 listopada udało się wywindować cenę SQUID do poziomu 2861 dolarów. Po czym w ciągu kilku minut wartość waluty spadła do zera.

Nie był to jednak wynik żadnego błędu programistycznego, który niepoprawnie wyświetlał wartość kryptowaluty na stronach internetowych. Okazało się, że pomysłodawcy SQUID nie chcieli tworzyć nowego środka płatniczego, a cała akcja była dobrze przemyślanym oszustwem. Twitter zawiesił konto powiązane z kryptowalutą z powodu nietypowej aktywności, a jej strona internetowa przestała działać.

Dobrze zorientowani inwestorzy mogli zauważyć, że ze SQUID-em coś jest nie tak. Walutę można było kupić na giełdzie, ale nie można było jej sprzedać. SQUID sprawdzał się bowiem w roli tokena do gry internetowej, w której mieliśmy zarabiać inną kryptowalutę, Marble. I to ten drugi środek płatniczy można było spieniężyć. Aby zatem zarobić na kupnie SQUID-a, należało wykorzystać go w grze. Grze, której strona internetowa zniknęła z sieci, w związku z czym posiadacze tej obiecującej kryptowaluty zostali pozostawieni sami sobie.

Z szacunków serwisu Gizmodo wynika, że pomysłodawcy tego popkulturowego przekrętu technologicznego mogli oszukać inwestorów na kwotę ok. 2.1 miliona dolarów. Kryptowaluta z ogromnym potencjałem okazała się najzwyklejszym internetowym scamem.