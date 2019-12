Kryzys na Nieskończonych Ziemiach - co zobaczymy po przerwie? Zwiastun

Kryzys na nieskończonych ziemiach to crossover Arrowverse. W nim bohaterowie stają przed wielkim zagrożeniem. Po zmieszczeniu Multiwersum przez Anty-Monitora, zostaje tylko garstka bohaterów. Do sieci trafił nowy materiał promujący nadchodzące dwa ostatnie odcinki wydarzenia.

Crossover rozpoczął się w serialu Supergirl. Po epizodzie Batwoman, zbliżamy się do finału wydarzenia - ten obejmie odcinki Arrow i Legends of Tomorrow (oba 14 stycznia). Teraz do sieci trafił nowy materiał promujący wydarzenie. Co wydarzy się dalej? Zobaczcie nowy zwiastun w sieci - uwaga na spoilery.

Since @tvpromosdb published the cutted version of the trailer here is the full video. Without watermarks, in HD.#CrisisOnInfiniteEarths pic.twitter.com/Apb10oekI6 — UNIVERSO CW (@CWverseLatam) December 25, 2019

Kryzys na Nieskończonych Ziemiach