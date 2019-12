Kryzys na Nieskończonych Ziemiach - ważna postać z Arrowverse ginie w komiksie nawiązującym do crossoveru

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wczoraj w USA zadebiutował komiks pod tytułem Crisis on Infinite Earths 100-Page Giant #1. Nawiązuje on do trwającego właśnie w telewizji crossoveru seriali Arrowverse opartym na ikonicznym Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach. W pierwszym numerze dwuczęściowego komiksu towarzyszącego wydarzeniu ginie ważna postać dla Arrowverse. Jest to Wally West, który ponosi śmierć od fali antymaterii wystrzelonej przez Outkasta. Młody bohater ratuje Barry'ego, w którego był wymierzony promień. Co ciekawe w komiksowym oryginale, na którym oparty jest crossover to Allen ginie, a Wally zajmuje jego miejsce jako nowy Flash.

Ponadto w komiksie swoje cameo zalicza Lex Luthor w wykonaniu Gene'a Hackmana, który zagrał złoczyńcę w filmie Superman z 1978 roku. W scenie z jego udziałem towarzyszy mu Jon Cryer, czyli Lex Luthor z serialu Supergirl. Co najciekawsze aktor grał siostrzeńca Hackmana w filmie Superman IV. Na końcu wspomnianego komiksu pojawia się również Beppo Super-Monkey, zwierzęcy superbohater znany z kart komiksów DC.