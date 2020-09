Krzyk 5 - Neve Campbell powtórzy swoją rolę w nowej odsłonie

materiały prasowe

Tym samym Neve Campbell dołączyła do Davida Arquette'a powracającego do serii jako Dewey Riley oraz Courteney Cox, która wcieli się ponownie w rolę dziennikarki Gale Weathers. Campbell powtórzy rolę Sidney Prescott. Za sterami produkcji stanie duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett.

Nie wiadomo na razie, co będzie tematem fabuły. Wcześniej Discussing Film podawało, że historia ma skupić się na kobiecie, która wraca do rodzinnego miasteczka, by odkryć, kto popełnia brutalnie zbrodnie. Wcześniej ogłoszono, że w obsadzie są także Jack Quaid, Melissa Barrera i Jenna Ortega. Portal Deadline podaje również, że do ekipy aktorów dołączyli: Dylan Minnette, Mason Gooding i Mikey Madison.

fot. materiały prasowe