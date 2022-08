Krzyk 6 - Neve Campbell o rezygnacji z filmu. Aktorka tłumaczy swoją decyzję

fot. materiały prasowe

O rezygnacji z kolejnej części filmu Krzyk Neve Campbell poinformowała już w czerwcu. Aktorka odrzuciła propozycję ponownego wcielenia się w rolę Sidney Prescott. Wszystko za sprawą niezadowalających kobietę warunków. Campbell przyznała, że czuła się niedoceniona i musiała walczyć o swoje prawa.

Krzyk 6 - Neve Campbell o prawach kobiet

Aktorka nie kryła żalu w związku z sytuacją, jaka ją spotkała. Tłumaczyła, że rezygnacja z filmu była jedyną słuszną decyzją i mimo że kocha swoich fanów, musiała podjąć drastyczne kroki. Co więcej swój przypadek przywołała do walki o równouprawnienie płci w życiu zawodowym. Mówiła, że "będąc kobietą w branży" naprawdę ważne jest "by walczyć o to, by być docenioną". Swoje położenie tłumaczyła następująco:

Nie czułam, że to, co mi oferowano, równa się wartości, którą wnoszę do tej franczyzy i wnosiłam przez 25 lat.

Ponadto zwróciła uwagę na fakt, że gdyby była mężczyzną, a na koncie miałaby pięć części ogromnego blockbustera zrealizowanego w ciągu ostatnich 25 lat, liczba, którą by jej zaproponowano nie byłaby taka sama. Dodała na koniec:

W mojej duszy, po prostu nie mogłabym tego zrobić. Nie mogłabym wejść na plan czując się tak niedoceniona oraz mając świadomość niesprawiedliwości, jaka mnie spotkała.

Krzyk 6 pojawi się w kinach 31 marca 2023 roku.