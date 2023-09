Krzyk 6 - dlaczego Neve Campbell nie wystąpiła w filmie? Oto powód

fot. materiały prasowe

Opuszczenie obsady Krzyku przez Neve Campbell było sporym rozczarowaniem dla fanów franczyzy. Aktorka dołączyła do obsady 5. części, wraz z Courtney Cox oraz Davidem Arquettem, odtwórcami Gale oraz Dewey'ego. Jednakże, Campbell zrezygnowała z udziału w Krzyku 6, o czym ponownie opowiedziała w wywiadzie dla radia KiSS 92.5.

Krzyk 6 - Neve Campbell o rezygnacji z filmu

Campbell przyznała, że powodem dla którego odmówiła wystąpienia w Krzyku 6, było wynagrodzenie. Odpowiadając na pytanie o to, czy wsparcie widowni mogłoby przywrócić Campbell do tej serii, powiedziała:

- To trudne pytanie, bo jest to również kwestia zasad. Chociaż uwielbiam postacie, które odgrywałam i te, z którymi miałam styczność, bardzo ważna jest dla mnie również koncepcja równej płacy. Myślę, że jeszcze nie osiągnęliśmy tego celu. Wierzę, że gdybym była mężczyzną, otrzymałabym inną ofertę. Nie mogę tego udowodnić, ale takie mam przeczucie. Sposób, w jaki mnie potraktowano, był lekceważący. Nie okazano mi szacunku. Zatem, w którym momencie należy mieć szacunek do samego siebie? Zawsze powinno się go mieć, prawda?

Co ciekawe, współtwórca franczyzy, Kevin Williamson, wypowiedział się na temat słów Campbell. Wyraził nadzieję, że dojdzie do negocjacji, dzięki którym aktorka wróci w następnej części Krzyku.

- Absolutnie szanuję jej opinię. Wiem skąd pochodzi, znam ją dobrze. Kocham i adoruję ją, ze wzajemnością. Kocham wszystkich zaangażowanych w Krzyk i jedyne co mogę powiedzieć, to zapłaćcie jej. To zrobiłbym ja, dałbym jej pieniądze.