The Last of Us: sezon 2, odcinek 6 - easter eggi. Wycięta lokacja, powrót starego intro i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nowy odcinek 2. sezonu The Last of Us to gratka dla fanów oryginału. Zaa reżyserię odpowiadał twórca gier, któremu udało się przemycić całe mnóstwo świetnych momentów z drugiej części. Jest też kilka niespodzianek!

The Last of Us potrzebuje więcej sezonów niż zapowiedziane. Które wątki powrócą w przyszłości?

6. odcinek 2. sezonu The Last of Us skupił się przede wszystkim na retrospekcjach. Te w grze zostały rozłożone w czasie i pojawiały okazjonalnie jako chwile lekkości, które odciążały zmęczoną psychikę od ciągłego mroku i przemocy. HBO postanowiło zamieścić wszystkie te retrospekcje do jednego odcinka, który wyjaśnił konflikt pomiędzy Joelem a Ellie z początku tej serii. Był to też ostatni dzień Pedro Pascala na planie hitu HBO.

Aktorowi humor jednak dopisywał...

The Last of Us: sezon 2, odcinek 6 - easter eggi

W tym odcinku pojawiło się przede wszystkim wiele nawiązań do gry. Nic dziwnego, ponieważ epizod reżyserował twórca obu części, Neil Druckmann, a w pisaniu scenariusza pomagała scenarzystka oryginału. Wiele scen pozostało praktycznie niezmienionych w stosunku do 2. części serii gier Naughty Dog, ale kiedy zmiany się pojawiały, to były one znaczące. Oto lista przygotowana przez BuzzFeed.com.