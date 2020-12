Książę w Nowym Jorku 2 - zwiastun oczekiwanej kontynuacji. Zamunda powraca!

fot. materiały prasowe

Książę w Nowym Jorku 2 to powrót do Zamundy, w której nowo mianowany król Akeem (Eddie Murphy) i jego przyjaciel Semmi (Aresniol Hall) planują kolejną szaloną przygodę. Po raz kolejny wyprawa zabierze ich do Nowego Jorku. A pierwszy zwiastun zdradza w końcu zarys fabuły.

W obsadzie są Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, James Earl Jones. John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha i Bella Murphy.

Autorami scenariusza są Kenya Barris, David Shieffield i Barry W. Blamstein. Za kamerą stoi Craig Brewer, który wcześniej pracował z Murphy przy świetnie ocenianym filmie Netflixa pt. Nazywam się Dolemite.

Książę w Nowym Jorku 2 - zwiastun

Książę w Nowym Jorku 2 - premiera 5 marca 2020 roku na Amazon Prime Video.