Książka Jeden dzień już w księgarniach. Przeczytaj zanim obejrzysz

Wydawnictwo Świat Książki wydało dzisiaj nową, serialową edycję powieści Jeden dzień, której autorem jest David Nicholls.

Jest to romantyczna opowieść o dwojgu ludzi, którzy - choć zupełnie różni - spędzili ze sobą jeden dzień świętując ukończenie studiów. Następnego dnia ich ścieżki się rozchodzą, ale rok w rok, tego samego dnia, poznajemy ich dalsze losy.

Serialową adaptację powieści Nichollsa, również noszącą tytuł Jeden dzień, jest już dostępna od kilku dni na platformie Netflix. W rolach głównych występują Ambika Mod, Leo Woodall i Essie Davis.

Emma i Dex? Doprawdy, trudno o mniej dobraną parę. Ona – zakompleksiona idealistka w grubych okularach. On – superprzystojniak z poczuciem, że świat należy do niego. Ona na wszystko musi ciężko zapracować. Jemu natychmiast udaje się to, o czym zamarzy. Ona szuka miłości, on seksu…

Jest rok 1988. 15 lipca. Oboje dostają dyplomy uniwersyteckie i spędzają ze sobą noc. Następnego dnia każde pójdzie w swoją stronę. Gdzie będą w ten dzień za rok? Za dwa lata? I każdego następnego roku? Czy mają szansę spotkać się, a jeśli tak, to czy będzie im ze sobą po drodze?