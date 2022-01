Książki młodzieżowe - zapowiedzi. Zagraniczne hity, wznowienie Dotyku Julii i kontynuacje

Fot. Materiały prasowe

Oto zapowiedzi książek, które mogą was zainteresować w 2022 roku. Wydawnictwo We need YA, znane z popularnych młodzieżowych tytułów, ogłosiło wiele ciekawych premier, których możemy spodziewać się w najbliższym czasie. O części tytułów już jest bardzo głośno za granicą, na przykład Iron Widow od Xiran Jay Zhao, ale na sklepowe półki powrócą też już znane książki z serii Dotyk Julii od Tahereh Mafi, które do tej pory bardzo ciężko było dostać w Polsce mimo ogromnego zainteresowania.

Książki - premiery na styczeń 2022

Cały ten czas

Fot. We Need YA

Już w styczniu 2022 roku pojawią się dwie nowe pozycje od Wydawnictwa We need YA, w tym powieść Cały ten czas, którą napisała siedemnastoletnia Hania Czaban. Poznajcie świat, który zatrzymał się na 21 czerwca 2106 roku i nastolatkę gotową narazić się na niebezpieczeństwo, by odkryć prawdę o swoich rodzicach.

Każdego wieczoru podczas gwałtownej Burzy czas cofa się o dobę i nikt już nie pamięta, jak wcześniej wyglądało życie. Bohaterka podczas swojej wielkiej podróży do Miasta owianego grozą spotyka niespodziewanego kompana, który trzyma w domu niedziałający wehikuł czasu i może mieć coś wspólnego z zagadką, którą próbuje rozwikłać dziewczyna.

Premiera: 12 stycznia 2022 roku.

Gorzki smak jej wielkiej radości

Fot. Instagram Wydawnictwo We Need YA

Gorzki smak jej wielkiej radości to książka Tahereh Mafi, autorki takich hitów jak Dotyk Julii i Gdyby ocean nosił twoje imię. Opowiada o młodej muzułmance, której świat zmienia się po ataku na World Trade Center. Dziewczyna musi poradzić sobie z nękaniem, problemami rodzinnymi i złamanym sercem. Tytuł porusza między innymi tematy zdrowia psychicznego, rasizmu i samobójstw. Pokazuje też miłość. To historia o nadziei w środku współczesnej wojny.

Premiera: 26 stycznia 2022 roku

Książki młodzieżowe - ekscytujące zapowiedzi

Wśród zapowiedzi, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest Six Crimson Cranes. To książka autorki Tkając Świt - które zdobyło dużą popularność także wśród polskich czytelników. Pisarka nadal pozostaje w świecie fantasy, tym razem opowiadając na nowo znaną baśń braci Grimm O sześciu łabędziach. Świat po raz kolejny został zainspirowany Azją Wschodnią, a fabuła tym razem będzie oscylować wokół zakazanej magii i wypędzonej księżniczki.

Seria „Shatter Me” - Tahereh Mafi. A do tego wszystkie nowelki. To tytuł, który nie schodzi z ust czytelników od lat, a niedawno zaczął przechodzić drugą młodość w mediach społecznościowych. Opowiada o Julii, która nie dotknęła nikogo od 264 dni – a gdy ostatni raz to zrobiła, zamknięto ją za morderstwo. To dystopijna opowieść o świecie zniszczonym chorobami, miłości w niespodziewanych okolicznościach i dziewczynie, która będzie musiała walczyć o przetrwanie.

Które zapowiedzi najbardziej was zainteresowały? Dajcie znać w komentarzach.