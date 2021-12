Netflix - ta adaptacja książki fantasy może być hitem w 2022 roku. Szkoła, która zastąpi wam Hogwart

Fot. Imdb

Netflix serialem Cień i kość udowodnił, że jest wśród widzów duże zainteresowanie adaptacjami popularnych książek młodzieżowych. Platforma ogłosiła ekranizację kolejnej głośnej serii, czyli Akademii Dobra i Zła, której autorem jest Soman Chainani. Choć wielu czytelnikom ten tytuł może niewiele mówić, to zdecydowanie jest na co czekać, ponieważ baśniowy cykl wielokrotnie bardziej przypominał klimatem Braci Grimm niż Disneya - łącznie ze scenami tortur i kilkoma naprawdę mrocznymi wątkami fabularnymi.

Akademia Dobra i Zła - czemu warto mieć oko na ekranizację?

Akademia Dobra i Zła opowiada o miasteczku, z którego co jakiś czas porywa się dzieci, by trafiły do tajemniczej szkoły, gdzie szkoli się złoczyńców i bohaterów. Nasze dwie protagonistki są swoimi zupełnymi przeciwieństwami i mieszkańcy od dawna spekulują, że mogą być następnymi ofiarami Dyrektora. Okazuje się jednak, że gdy trafiają na miejsce, lądują nie tam, gdzie być powinny. Piękna Sofia ma chodzić na lekcje pielęgnacji brzydoty i uczyć się jak przyrządzać rosół z dzieci, a niesympatycznej Agacie przeznaczone jest bycie księżniczką i czekanie na ratunek.

Pierwszy tom serii przedstawia baśniowy świat, w którym złe postacie czekają naprawdę surowe kary rodem ze starych bajek, a wiele rzeczy opiera się na różnych stereotypach, które widzowie od lat wyśmiewają - takich jak ten, że księżniczki często rozmawiają ze zwierzętami, więc w szkole dziewczynki uczą się tego zawczasu, by być przygotowane. W dodatku Netflix będzie mógł popisać się od strony wizualnej, ponieważ w książce jest wiele pięknych i ciekawych lokacji; takich jak magiczne zamki czy Teatr Baśni.

Nowy film fantasy Netflixa - gwiazdorska obsada

Akademia Dobra i Zła ma bardzo ciekawą obsadę. Wśród niej można zobaczyć takie nazwiska jak: Michelle Yeoh (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) jako Profesor Anemone, Charlize Theron (Szybcy i wściekli 9) jako Lady Lesso i Ben Kingsley w dotąd nieznanej roli. W głównych rolach Sofii (która chciała być księżniczką, ale dostała się do Akademii Zła) i Agaty (którą każdy uważał na wiedźmę, ale trafiła do Akademii Dobra) wystąpią odpowiednio Sophia Anne Caruso i Sofia Wylie. Można je zobaczyć w poniższej galerii.

Akademia Dobra i Zła - Charlize Theron jako Lady Lesso

Z innych interesujących nazwisk pojawili się też między innymi Kit Young (znany z serialu Cień i Kość) i Laurence Fishburne (Matrix).

Akademia Dobra i Zła - premiera i szczegóły

Reżyserią zajmuje się Paul Feig, znany między innymi z rebootu Ghostbusters . Twórca książek, Soman Chainani, bierze udział w pisaniu scenariusza u boku takich osób jak David Magee i Malia Scotch Marmo. Produkcją zajmuje się Roth Films, które odpowiadało za takie aktorskie baśniowe produkcje, jak Królewna Śnieżka i Łowca, Alicja w Krainie Czarów i Maleficent.

Film oficjalnie jest w fazie postprodukcyjnej i ma zadebiutować na małym ekranie w 2022 roku, a kręcenie odbywa się w Belfast Harbour Studios. Większość zdjęć została zrobiona w Irlandii Północnej.