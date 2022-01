Księga Boby Fetta - Ewoki pojawią się w serialu?

fot. Disney/Lucasfilm

W sieci co jakiś czas pojawiają się informacje o niespodziankach i gościnnych występach, jakie szykują dla nas twórcy serialu Księga Boby Fetta. Otóż najnowszą z nich mógł zdradzić sam odtwórca tytułowej roli, Temuera Morrison. Aktor w internetowym programie BuzzFeed został zapytany o to, które stworzenie z Gwiezdnych wojen chciałby ukraść do swojej produkcji, stwierdził, że Ewoki, ponieważ świetnie się z nimi pracuje. To zdanie wzbudziło spekulacje, jakoby futrzaści kosmici z uniwersum pojawili się w serialu.

Akcja produkcji dzieje się po wydarzeniach z 2. sezonu serialu The Mandalorian. Boba Fett przejął pałac Jabby i chce mocno zaznaczyć swoją obecność w przestępczym półświatku galaktyki. Jednak na jego drodze pojawiają się inni gracze, którzy stoją mu na przeszkodzie.

Księga Boby Fetta: odcinek 4

W obsadzie produkcji oprócz Morrisona znajdują się między innymi Ming-Na Wen, Carey Jones i Jennifer Beals. Za kamerą projektu stanęli Robert Rodriguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Steph Green i Kevin Tancharoen.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.