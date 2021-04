She-Hulk - Renée Elise Goldsberry dołączyła do obsady serialu MCU i Disney+

materiały prasowe

She-Hulk będzie kolejnym serialem Marvel Studios i Disney+. W tytułowej roli na ekranie pojawi się Tatiana Maslany, natomiast partnerować jej będą m.in. wracający do kreacji Hulka Mark Ruffalo i Tim Roth, który w filmie Incredible Hulk wcielił się w Emila Blonsky'ego aka Abominację.

Portal Deadline donosi, że do obsady dołączyła również Link not found (Girls5Eva, Hamilton). Wcieli się w postać zwaną Amelia. Brak jednak większych informacji o roli i na ten moment trudno przewidzieć, jak dużą rolę odegra aktorka w serialu Marvel Studios. Przypomnijmy, że serial o She-Hulk zapowiadany jest jako komedia prawnicza. Tytułowa bohaterka jest znaną w komiksach prawniczką oraz superbohaterką. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze w kwietniu w Atlancie. Za kamerą staną reżyserki Kat Coiro i Anu Valia, zaś scenarzystką jest Jessica Gao. Nie znamy na ten moment daty premiery produkcji, która zadebiutuje oczywiście na platformie Disney+.

Źródło: Marvel