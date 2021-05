Księga Boby Fetta - spin-off The Mandalorian będzie miał jeden czy więcej sezonów?

Disney+

Księga Boby Fetta to kolejny z projektów serialowych Disney+, który jest spin-offen hitowej produkcji The Mandalorian i opowie o losach tytułowego łowcy nagród, bardzo dobrze znanego fanom Gwiezdnych wojen z oryginalnej trylogii. Zapewne wielu wielbicieli zastanawiało się czy projekt będzie tylko serialem limitowanym, czy Disney+ planuje wiele sezonów. Być może właśnie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Otóż w sieci pojawiło się zdjęcie nalepek, które otrzymują członkowie ekipy produkcji. Jak widać poniżej, nalepki wręczane ekipie mają tytuł roboczy „Buccaneer”, jedna jest przeznaczona dla działu efektów, druga dla działu kamer, a trzecia dla osób z działu artystycznego. To przy nalepce tego ostatniego działu widzimy, że szykowany jest 1. sezon serialu. Gdyby nie planowano wielu serii, zapewne nie zobaczylibyśmy tej wzmianki. Oczywiście to na razie słaba poszlaka. Pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie w tej sprawie.

Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Nie jest znana również data premiery widowiska. Być może doczekamy się jej jeszcze w tym roku.