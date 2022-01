Księga Boby Fetta - klimatyczne szkice koncepcyjne. Tak wyglądały sceny z 1. odcinka

fot. Christian Alzmann

Księga Boby Fetta to serial osadzony w świecie Star Wars, który jest tworzony przez tę samą ekipę co The Mandalorian. Konwencja jest więc taka sama: odcinek kończy się szkicami koncepcyjnymi, które są pokazywane w napisach końcowych. Oficjalne konto Star Wars na Twitterze opublikowało je w sieci i możemy je sobie obejrzeć. Autorem szkiców do odcinka zatytułowanego Stranger in a Strange Land jest Christian Alzmann.

Księga Boby Fetta - galeria

W galerii ze szkicami jest też nowy plakat postaci zwanej Garsa Fwip, w którą wciela się Jennifer Beals. Jest też lokaj burmistrza Mos Espy. Oboje należą do rasy Twi'leków.

Księga Boby Fetta

Księga Boby Fetta rozgrywa się po wydarzeniach z 2. sezonu The Mandalorian. Serial śledzi losy tytułowego łowcy nagród, który zmienia profesję chcąc zostać szefem organizacji przestępczej. Chce panować na Tatooine z pałacu Jabby.

Kolejne odcinki co tydzień w środę rano na Disney+.

