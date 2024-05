Księga czaszek Roberta Silverberga: niedługo premiera klasyka SF

Vesper

Reklama

W ostatnich dniach prezentowaliśmy zapowiedzi wydawnictwa Vesper dotyczące serii Wymiary, czyli projektu prezentującego różnorodne, doceniane powieści science fiction. 15 maja ukażą się cztery powieści w serii. Pisaliśmy już o Pyłku w Oku Boga Larry'ego Nivena i Jerry'ego Pournelle'a, W dół do ziemi Roberta Silverberga oraz Wojnie starego człowieka Johna Scalziego.

Przyszła więc pora na ostatnią zapowiedź, czyli Księgę czaszek amerykańskiego pisarza Roberta Silverberga. Jest to krótka powieść opowiadająca o tajemniczym bractwie i tytułowej księdze, która ponoć pozwala pokonać śmierć i osiągnąć nieśmiertelność.

Księga czaszek - opis i okładka książki

Źródło: Vesper

Cztery osoby, cztery odmienne charaktery, przedstawiciele różnych środowisk, odmiennych wyznań. Wszyscy wyruszają na poszukiwanie nieśmiertelności obiecanej w starożytnym manuskrypcie o niejasnym pochodzeniu.

W trakcie przerwy semestralnej Oliver, Timothy, Eli oraz Ned ruszają do Arizony, gdzie siedzibę ma mieć tajemnicze bractwo. Jego członkowie pokonali śmierć, przestali jej podlegać i od setek lat strzegą tajemnicy, która obdarzyła ich życiem wiecznym. Tak w każdym razie każe przypuszczać tajemnicze pismo. Zgodnie z nim ceną nieśmiertelności jest jednak ofiara – jedna dobrowolna, jedna narzucona. Jedynie czterech kandydatów może ubiegać się o nauki. Jedynie dwóch zostanie przyjętych. Na każdego, kto trafi do bractwa, jedna osoba musi umrzeć. Samobójstwo i morderstwo – oto cena życia wiecznego. Czy jednak marzenia o nieśmiertelności to jedynie ułuda? Czy poświęcenie przyjaciół pozwoli uzyskać młodym studentom to, po co przybyli na pustynię? Czy księga czaszek stanowi potężny artefakt czy jedynie pułapkę wabiącą kolejne ofiary bractwa?