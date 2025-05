Czy Mission: Impossible - The Final Reckoning to ostatnia część? Tom Cruise komentuje

fot. Paramount Pictures

Podczas uroczystej premiery obecni są dziennikarze na czerwonym dywanie. Wówczas aktorzy podchodzą do nich, udzielając krótkich wywiadów. W rozmowie z dziennikarką ET padło pytanie o to, czy rzeczywiście Mission: Impossible - The Final Reckoning to finałowa odsłona serii. O tym mówiło się od miesięcy, ale podobno Tom Cruise nie chciał kończyć franczyzy. Jego odpowiedź nie jest może bezpośrednia ani konkretna, ale sugestywnie potwierdza, że to koniec: „W tytule słowo final nie jest bez powodu”.

Tom Cruise to ekipa filmowa w jednej osobie. Nie uwierzycie, co zrobił w nowym Mission: Impossible

Koniec Mission: Impossible?

Interpretacja jest jednoznaczna: Tom Cruise najpewniej potwierdza zakończenie franczyzy. Gdy jednak dziennikarka wspomniała o ostatnim dniu Simona Pegga na planie, który podobno się rozpłakał, niektórzy sugerują, że jego odpowiedź ma związek z kontekstem finału serii, ale raczej jest to błędna interpretacja. Cruise odnosi się w niej do emocji Simona Pegga związanej z końcem prac na planie. Zobaczcie sami:

– Dla mnie to nigdy nie są pożegnania. Przecież jeszcze się zobaczymy. Wiesz, o co mi chodzi? Jesteśmy tam na planie i czerpiemy radość z tworzenia tego filmu.

Mission: Impossible - The Final Reckoning zebrał dobre recenzje. Premiera już 24 maja 2025 roku w kinach.