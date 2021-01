Księga Drogi i Dobra: premiera książki Le Guin

Prószyński i S-ka

Ursula K. Le Guin nie trzeba przedstawiać fanom fantastyki: jej powieści należą obecnie do kanonu fantasy i science fiction. Amerykańska pisarka miała jednakże bardzo szerokie horyzonty, a jej twórczość obejmowała znacznie szersze spektrum. Przykładem na to jest dzisiejsza premiera, czyli Księga Drogi i Dobra.

Księga Drogi i Dobra to autorska interpretacja Ursuli K. Le Guin jednej z najważniejszych ksiąg w dziejach ludzkości. Za jej polski przekład odpowiadają Justyna Bargielska i Jerzy Jarniewicz, którzy już wcześniej tłumaczyli poezję amerykańskiej pisarki.

Księga Drogi i Dobra ukazała się w ramach serii omnibusów twórczości Le Guin w jednolitej szacie graficznej.

Ursula K. Le Guin we wstępie do Księgi Drogi i Dobra tak pisze o dziele, które przypisuje się na pół mitycznemu Lao Tzu:

"Księga Drogi i Dobra" powstała prawdopodobnie dwadzieścia pięć stuleci temu. Napisał ją ktoś, kto być może nazywał się Lao Tzu, a żył mniej więcej w tym samym czasie co Konfucjusz. Nic pewnego o tej "Księdze" powiedzieć nie sposób, poza tym, że to dzieło chińskie, bardzo stare, i że przemawia do czytelników na całym świecie, jakby je napisano zaledwie wczoraj.

Miałam wielkie szczęście, że odkryłam go w tak młodym wieku i mogłam żyć z jego księgą przez całe swoje życie.

Autorzy naukowych przekładów "Księgi Drogi i Dobra" jako podręcznika dla władców używają słownictwa, które podkreśla wyjątkowość taoistycznego "mędrca", jego męskość, władzę.

Ja zaś chciałam stworzyć wersję "Księgi" taką, która byłaby przystępna czytelnikom współczesnym, niewyrafinowanym, niesprawującym władzy, i być może też nie-męskim. Takim, którzy nie szukają ezoterycznych tajemnic, ale nasłuchują głosu przemawiającego wprost do duszy. Chciałabym, żeby zrozumieli, dlaczego tak bardzo kochano tę "Księgę" przez dwadzieścia pięć wieków.