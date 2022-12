Księżniczki Disneya jak z filmów Tima Burtona. Sztuczna inteligencja poszła na całość z gotyckim stylem

Jim Nightingale/The Jasper Art/Disney

Księżniczki Disneya pokazane tak, jakby widział je Tim Burton? Tego zadania mogła się podjąć tylko sztuczna inteligencja. AI postanowiła wykorzystać charakterystyczny dla słynnego reżysera styl przepełniony dziwacznością, elementami gotyckiej konwencji, mroku i kontrolowanego przerysowania, aby zamienić słynne żeńskie postacie Disneya w burtonowskich odmieńców. Efekt tej pracy cieszy się w sieci wielką popularnością, w ekspresowym tempie podbijając serca fanów prawdziwego wizjonera X Muzy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Burton rozpoczynał swoją karierę właśnie w Disneyu, odpowiadając początkowo za produkcje animowane - ten etap w jego twórczości z całą pewnością odcisnął piętno na późniejszych artystycznych poszukiwaniach reżysera. Istotne jest także to, że filmowiec niejednokrotnie wracał do współpracy z firmą; ostatnim jej przejawem był film Dumbo z 2019 roku.

Autorem grafik przedstawiających księżniczki Disneya jest Jim Nightingtale, korzystający w sieci z pseudonimu The Jasper Whisperer, który w ich stwarzaniu posiłkował się opartym na sztucznej inteligencji programem Jasper Art. To właśnie do jego algorytmów wprowadził on elementy kojarzące się z wyrazistym stylem Burtona, kierując się w pierwszej kolejności zasadą: "Zanurzmy to wszystko w gotyku".

Księżniczki Disneya w stylu Tima Burtona. Sztuczna inteligencja reinterpretuje wygląd postaci

Roszpunka (Zaplątani) - sztuczna inteligencja

To będzie również dobry moment na to, aby przypomnieć Wam inne prace AI, która swego czasu postanowiła sprawdzić, jak księżniczki Disneya wyglądałyby jako prawdziwi ludzie:

Elsa (Kraina lodu) - praca AI