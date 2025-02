Najlepsze odcinki z serialu Spartakus: Krew i piach. Który z nich wygra w Koloseum?

fot. Starz

W 2025 roku czeka nas wiele ekscytujących premier filmów, seriali i gier. Fani historii, brutalnej akcji i Rzymu będą mieli powody do zadowolenia, bowiem na jesień tego roku ma zadebiutować nowy serial pod tytułem Spartakus: House of Usher. Showrunnerem będzie Steven S. DeKnight, czyli twórca oryginalnej serii, która po latach cieszy się wielką estymą.

Będzie to powrót po trzynastu latach od premiery ostatniego odcinka. Warto skorzystać z pozostałego do premiery czasu i nadrobić kostiumowy serial oparty na prawdziwej historii. W tym celu sprawdziliśmy dla Was ranking odcinków ze wszystkich trzech sezonów tej produkcji w oparciu o oceny serwisu IMDb.com. Który z nich jest najlepszy? O jakości niech świadczy to, że tylko dwa odcinki z 33. łącznie mają ocenę poniżej 8.0/10.

Wszystkie odcinki serialu Spartakus: Krew i Piach są dostępne do obejrzenia w CDA Premium.