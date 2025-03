Czytelnicy chcą jej w roli książkowej celebrytki. Ma błogosławieństwo samej Natalie Portman

fot. Wydawnictwo Czwarta Strona

Eiza González pojawiła się w programie The Rundown z E! News. Prowadząca spytała jej, czy zdaje sobie sprawę, że czytelnicy fancastują ją w roli Evelyn Hugo. Artystka powiedziała, że uwielbia książkę i czuje się zaszczycona, że fani wyobrażają ją sobie w głównej roli.

Postać, o którą spytała prowadząca, pochodzi z książki Siedmiu mężów Evelyn Hugo autorstwa Taylor Jenkins Reid. Tytuł szybko podbił Booktoka – książkową stronę TikToka, dzięki której wybiło się wielu autorów i obecnie wyznacza trendy czytelnicze – i stała się bestsellerem.

Natalie Portman również fancastuje Eizę González

Co więcej, okazuje się, że fancastuje ją także... aktorka Natalie Portman, która ma na koncie Oscara i prawdopodobnie znacie ją z Czarnego łabędzia, Leona zawodowca czy V jak Vendetta. Koleżanka po fachu powiedziała jej, że „Nie przychodzi mi do głowy nikt inny, kto mógłby zagrać Evelyn Hugo”.

Pomyślałam sobie: Natalie Portman mi to mówi! Nie wiem, czy kiedykolwiek to do mnie dojdzie. To ogromny zaszczyt. I nawet nie wiem, co się teraz dzieje z tym projektem. Kocham książkę. Całą twórczość Taylor Jenkins Reid. Jestem ogromną fanką.

Eiza González przyjaźni się z Taylor Jenkins Reid?

Aktorka wyznała również, że nie tylko kocha Taylor Jenkins Reid, ale również... pisała z nią, zanim wydała swój największy hit! Autorka wysyłała jej nawet swoje wszystkie powieści z wyprzedzeniem, zanim trafiały do księgarni.

Uwielbiam tę pisarkę. Śledziłyśmy się w mediach społecznościowych i wysyłała mi wszystkie swoje nowe książki z wyprzedzeniem, których byłam wielką fanką. Kocham Taylor, jest naprawdę utalentowana.

Adaptacje książek Taylor Jenkins Reid

Eiza González dodała, że jej zdaniem wykonano świetną robotę przy adaptacji Daisy Jones & the Six. Warto jednak pamiętać, że szybko możemy nie doczekać się ekranowej wersji Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Nasza redaktorka Kaja Grabowiecka świetnie wyjaśniła to w swoim tekście, w którym opisała, co aktualnie dzieje się z ogłoszonymi adaptacjami książek Taylor Jenkins Reid i właściwie na czym polega fenomen jej uniwersum. Jeśli interesuje Was ten temat, zapraszamy do lektury: Jej książki o fikcyjnym świecie celebrytów podbijają TikToka. Co z ogłoszonymi adaptacjami?

Wielki ranking najlepszych książek XXI wieku

The New York Times we współpracy z Upshot wysłał ankietę do setek wybitnych literatów, prosząc ich o wymienienie 10 najlepszych książek opublikowanych od 1 stycznia 2000 roku. W tej grupie znaleźli się między innymi Stephen King, James Patterson, Karl Ove Knausgaard i Min Jin Lee. Ostatecznie ranking został stworzony na podstawie głosów 503 pisarzy, krytyków, poetów i miłośników literatury z niewielką pomocą personelu The New York Times. W ten sposób powstało zestawienie najlepszych i najbardziej wpływowych książek XXI wieku.