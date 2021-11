Kto stoi za śmiercią Scarlet Witch? Tajemnica zmartwychwstania bohaterki

Marvel

Śmierć nigdy nie jest ostateczna w komiksach Marvela i wygląda na to, że także w przypadku Scarlet Witch będzie ta zasada miała swoje zastosowanie. Marvel zakończył Hellfire Gala w czerwcu naprawdę szokującym wydarzeniem: w trakcie końcowej części celebracji jeden z młodych mutantów, Eye-Boy, odnalazł bowiem ciało Scarlet Witch. To doprowadziło do podziału między drużyną Avengers i X-Men, a także otrzymaliśmy serię X-Men: Trial of Magneto, ponieważ właśnie ten mutant był jednym z podejrzewanych o śmierć Scarlet Witch.

Bohaterka została wskrzeszona w formie młodszej wersji Wandy Maximoff, która nie wiedziała, że Magneto nie jest jej ojcem i nie wie, że nie ma dzieci oraz nie jest już żoną Visiona. Przypomnijmy, że 7 lat temu jej geneza uległa zmianie, a bohaterki nie przedstawia się dłużej jako jednej z mutantek. W X-Men: Trial of Magneto #3, początkowo czytelnicy mogli zakładać, że mamy do czynienia z tą samą wersją Scarlet Witch, która zmarła podczas Hellfire Gala, ale jedynie ma luki we wspomnieniach. Jej towarzysze z Avengers i X-Men zaczynają zastanawiać się, czy jest prawdziwą Wandą.

Tymczasem w tajemniczym wymiarze, duch prawdziwej Scarlet Witch konfrontuje się z postacią, która odpowiedzialna była za jej śmierć. Okazuje się, że sprawczynią jest Old Woman Wanda, a zatem starsza wersja bohaterki. Mamy więc do czynienia aż z trzema Wandami, z czego tylko jedna znajduje się obecnie na Ziemi. Najciekawszym aspektem wydaje się być przedstawiony w ten sposób archetyp Potrójnej Bogini - Dziewicy, Matki i Staruchy (odpowiadających oddzielnym cyklom życia oraz fazom Księżyca). Spekuluje się, że to początek przemiany Scarlet Witch w postać jeszcze potężniejszą niż kiedykolwiek. Ma to związek z magią chaosu i niezwykle ciekawa wydaje się perspektywa obserwowania tego, co pojawienie się Potrójnej Bogini może oznaczać dla postaci, jak i całego uniwersum Marvela.