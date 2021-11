Eternals - Marvel Studios komentuje negatywne recenzje. Co na to producentka?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Eternals to pierwszy film MCU, który wywołał tak skrajne emocje i reakcje. Na 337 recenzji opublikowanych na stronie Rottentomatoes.com tylko 47% jest pozytywnych. To oznacza, że jest to też pierwszy film tego uniwersum, który ma status "zgniłego" na tym popularnym portalu. O te opinie została zapytana Victoria Alonso z Marvel Studios podczas rozdania nagród Outfest Legacy. Powody tak skrajnego odbioru Eternals nie są do końca związane tylko z jakością produkcji w reżyserii Chloe Zhao. Więcej o tym przeczytajcie w naszej analizie zjawiska.

- Staraliśmy się trochę namieszać w konwencji i czasami krytycy nie są po naszej stronie. To jest ok. Dziękuję wam za bycie krytycznymi i za pisanie o nas. Fani zadecyduje sami.

Wielu ludzi zarzuca Marvel Studios, że Eternals jest ich wejściem w grę polityczną, bo jest w nim różnorodność rasowa oraz pierwszy homoseksualny superbohater. Co na to Alonso?

- Różnorodność i integracja to nie jest dla nas polityczna gra. To w 100 procentach nasza odpowiedzialność, bo nie możesz osiągnąć globalnego sukcesu, jaki daliśmy Disneyowi bez wsparcia każdego rodzaju człowieka na całym świecie.

Dodała, że zamierzają nadal traktować to poważnie, by reprezentować na ekranie różnorodność, jaką wielu widzów po nich oczekuje.

Przypomnijmy, że do tej pory Eternals zebrało na całym świecie 281 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Ranking filmów MCU (Rotten Tomatoes)