Kto zagra główne role w biografii The Beatles? Na liście gwiazda Eternals i Saltburn

Według nowej plotki na temat nadchodzącej biografii The Beatles w reżyserii Sama Mendesa w główne role (chodzi oczywiście o Johna Lennona, Paula McCartneya, Ringo Starra i George'a Harrisona) mają wcielić się Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan i Charlie Rowe. Informację przekazał znany insider Jeff Sneider. Na razie jednak nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia na temat tego castingu.

Kto zagra główne role w biografii The Beatles?

Skąd znamy aktorów, którzy według tej plotki mieliby zagrać główne role w biografii The Beatles? Harris Dickinson w swoim dorobku ma takie produkcje jak Beach Rats, Georgie ma się dobrze, Bracia ze stali i Gdzie śpiewają raki. Paula Mescala możecie znać z serialu Normalni ludzie, w którym zagrał głównego bohatera, Connella. Oprócz tego pojawił się między innymi Dobrzy nieznajomi i Aftersun. Kariera Barry'ego Keoghana w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie: film Marvela Eternals, nominowane do Oscara Duchy Inisherin i kontrowersyjny Saltburn to tylko kilka tytułów, które warto wymienić. Z kolei Charlie Rowe niedawno zagrał w serialu Kulawe konie, poza tym mogliście oglądać go w Nie opuszczaj mnie i Rocketman.

Informacje o biografii The Beatles Sama Mendesa

Sam Mendes, który reżyseruje biografię The Beatles, zdobył Oscara za American Beauty z 1999 roku. Był także nominowany w trzech kategoriach za film 1917 z 2019 roku. Poza tym wyreżyserował znane tytuły z franczyzy Jamesa Bonda, czyli Spectre i Skyfall.

Sam Mendes nakręci cztery filmy o członkach zespołu The Beatles. Każdy będzie skupiać się na jednym muzyku - historie będą ze sobą powiązane, ale zostaną pokazane z perspektywy wybranego artysty. Ich produkcją zajmie się studio Neal Street Productions, którego jednym z założycieli jest wspomniany twórca. Filmy trafią do dystrybucji kinowej, ale daty premier jeszcze nie zostały ogłoszone.