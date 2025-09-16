Która postać DC może pokonać Supermana? Gunn wskazał, fani narzekają

Warner Bros.

Już przed premierą filmu Superman jego reżyser i zarazem sternik DCU, James Gunn, dawał do zrozumienia, że zdecydował się na ekranie specjalnie "nieco osłabić" potęgę Człowieka ze Stali. Wszystko po to, by uczynić postać "wiarygodniejszą", dzięki czemu widzowie mogliby się z nią "łatwiej identyfikować". W żaden sposób nie zmienia to faktu, że dyskusja o poziomie mocy tytułowego bohatera i tak zaczęła żyć w sieci własnym życiem.

Przypomniał o niej Howard Stern, który w ostatnim odcinku swojego programu gościł właśnie Gunna. Gospodarz zaczął rozwodzić się nad tym, która postać mogłaby pokonać Supermana - zapytał on o Zieloną Latarnię. Reżyser odpowiedział krótko:

Oczywiście, że tak. On jest naprawdę potężny.

Zaznaczmy, że Stern nie doprecyzował, czy chodzi mu o Hala Jordana, Johna Stewarta, Kyle'a Raynera czy obecnego już w DCU Guya Gardnera.

Ta, zdawałoby się, niewinna i mająca swoje komiksowe podstawy ocena spotkała się w sieci z głośnym odzewem. Internauci, głównie w serwisach Reddit i X, zaczęli deliberować nad tym, czy Zielona Latarnia faktycznie jest w stanie skutecznie rzucić wyzwanie Supermanowi. Warto przypomnieć, że w świecie powieści graficznych do takiego obrotu praw dochodziło wielokrotnie. Człowieka ze Stali pokonali więc tacy członkowie Korpusu Zielonych Latarni jak Alan Scott (ten posiłkował się także magią), Hal Jordan (będąc opętanym) i Kyle Rayner - przypadek tego ostatniego jest o tyle ciekawy, że okazał się on silniejszy od Supermana nawet na poziomie samych zdolności fizycznych.

