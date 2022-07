Kubuś Puchatek jak z koszmaru. Plakat horroru pokazuje przerażającą postać

Fot. Materiały prasowe

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey to horror, który pojawił się znikąd i stał się głośno dyskutowanym tematem w sieci. Do tej pory widzieliśmy tylko pierwsze zdjęcia oraz dostaliśmy informacje o tym, dlaczego Kubuś Puchatek i Prosiaczek to są sadyści w tym filmie. Warto zaznaczyć, że w tej historii to są naprawde te znane postacie, a nie ludzie w maskach udających Kubusia i Prosiaczka.

Winnie the Pooh: Blood and Honey - plakat

Pierwszy plakat znów pokazuje dwóch złoczyńców, którzy będą w centrum tej historii. Tak jak zapowiadał twórca, ważniejszą postacią jest psychopatyczny Kubuś, bo Prosiaczek raczej wykonuje jego rozkazy.

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Swego czasu reżyser w rozmowie z Deadcentral tak wytłumaczył, dlaczego Kubuś Puchatek i Prosiaczek to brutalni mordercy.

- Kubuś i Prosiaczek doświadczyli drastycznego spadku ilości pożywienia, gdy Krzyś dorósł. Przez te lata byli coraz bardziej głodni i zdziczali. Aby przeżyć, zjedli Kłapouchego. Potem Krzyś wraca z żoną, aby przedstawić ją swoim dawnym przyjaciołom. Kiedy dochodzi do tego wydarzenia, bohaterowie wściekli się na ich widok. Cała ta budowana latami nienawiść wybucha i zaczynają oni siać zniszczenie.

Na obecną chwilę film nie ma daty premiery. Trwa postprodukcja.