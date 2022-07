Ironheart - geniuszka, która zastąpi Iron Mana. Już niedługo w MCU. Kim jest?

Fot. Marvel

Kim jest Ironheart? Bohaterka wzbudziła spore zainteresowanie, gdy pojawiły się pierwsze grafiki z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, w którym wystąpi. Nic dziwnego, skoro przy jej pseudonimie zwykle widnieje dumny i chwytliwy tytuł następczyni Iron Mana. W komiksach Marvela Tony Stark wziął młodą geniuszkę pod swoje skrzydła i wspierał jej dążenia do stania się superbohaterką. Choć w MCU już trochę na to za późno, to wciąż jest szansa na to, że dziewczyna choć trochę osłodzi fanom odejście jednego z najbardziej rozpoznawalnych herosów.

Ironheart - następczyni Iron Mana. Kim jest?

Ironheart nie tylko wystąpi w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, ale dostanie także swój własny serial na Disney+, który ma zadebiutować w 2023 roku. W związku z tym można się domyśleć, że będzie kluczową postacią w 4. fazie MCU. I choć jest już dobrze znana wielu fanom komiksów Marvela, to dla reszty świata wciąż może być zagadką. Poznajcie ją, zanim trafi na duży ekran. I oceńcie, czy jest na co czekać.

GALERIA:

Bohaterka po raz pierwszy pojawiła się w komiksie z 2016 roku, zatytułowanym "Invincible Iron Man (Vol. 3) #7". Tony Stark wspomina w nim o genialnej piętnastolatce, mając na myśli właśnie Ironheart.

