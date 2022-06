Kubuś Puchatek i Prosiaczek to sadyści. Nowe szczegóły horroru

Fot. Materiały prasowe

Gdy pojawiły się pierwsze zdjęcie z filmu Winnie the Pooh: Blood and Honey, wszyscy byli w szoku, że Kubuś Puchatek i Prosiaczek są w tej historii brutalnymi mordercami. Jako że Kubuś Puchatek jest częścią domeny publicznej, wszyscy mogą tworzyć historię o tych bohaterach i Disney, który stworzył najsłynniejsze, nic z tym zrobić nie może. Po tym, jak pierwsze materiały promocyjne stały się wiralem, portal dreadcentral.com skontaktował się z twórcą, aby go wypytać, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Co miał do powiedzenia Rhys Frake-Waterfield?

Winnie the Pooh: Blood and Honey - szczegóły

Rhys Frake-Waterfield przede wszystkim wyjawia, że Kubuś Puchatek i Prosiaczek w jego filmie to nie są ludzie w maskach, ale dokładnie te znane nam postacie w pokrętnej jego wizji. Tłumaczy, że Kubuś i Prosiaczek rozpoczynają serię krwawych morderstw z uwagi na przepełniającą ich wściekłość przez to, co zrobił Krzyś.

- Kubuś i Prosiaczek doświadczyli drastycznego spadku ilości pożywienia, gdy Krzyś dorósł. Przez te lata byli coraz bardziej głodni i zdziczali. Aby przeżyć, zjedli Kłapouchego. Potem Krzyś wraca z żoną, aby przedstawić ją swoim dawnym przyjaciołom. Kiedy dochodzi do tego wydarzenia, bohaterowie wściekli się na ich widok. Cała ta budowana latami nienawiść wybucha i zaczynają oni siać zniszczenie.

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Kubuś Puchatek i Prosiaczek to sadyści

Twórca dodaje, że Kubuś Puchatek i Prosiaczek nie odczuwają żadnego wyrzutu sumienia. Są prawdziwymi i brutalnymi sadystami. Kubuś przewodzi; jest w tym duecie alfą, a Prosiaczek jest jakby jego pomagierem, który robi to, co jego kolega mu powie.

- Przez lata rozwinęli w sobie sadystyczne tendencje. Po prostu wyruszają, szukając ludzi do wzięcia na cel i ich zabijają, aby ich zjeść. To był ich styl życia. Oni są dla nich po prostu pożywieniem.

Reżyser dodaje, że film będzie naprawdę brutalny i krwawy. Kubuś Puchatek i Prosiaczek będą bezpardonowo zabijać swoje ofiary w sposób ekstremalny. Za przykład podał scenę, w której dziewczyna odpoczywa w jacuzzi, gdy nagle z tyłu podchodzi Kubuś i miażdży jej głowę wielkim młotem.

Obecnie trwa postprodukcja. Gdy film zostanie skończony, twórca zamierza przygotować zwiastun. Po pierwszych informacjach o filmie, które stały się globalnym wiralem, dostaje emaile od dystrybutorów z całego świata. Wszyscy są zainteresowani rozpowszechnianiem tego tytułu. Przyznaje, że sam chciałby, aby jego film trafił do Netflixa, ale na ten moment nie wie, czy są zainteresowani.

Winnie the Pooh: Blood and Honey - data premiery nie jest znana.