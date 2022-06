Kulawe konie hitem. Powstanie więcej sezonów!

fot. Apple TV+

Do tej pory wiedzieliśmy, że będzie 2. sezon serialu Kulawe konie. Okazuje się, że platforma Apple TV+ jest bardziej zadowolona ze szpiegowskiego dramatu, niż pierwotnie było to znane. 1 czerwca 2022 roku zrobili prawdziwy dzień dziecka swoim subskrybentom: ogłoszono zamówienie jeszcze dwóch sezonów. Oznacza to, że Kulawe konie będą mieć przynajmniej 4 sezony.

Kulawe konie - kiedy 2. sezon?

Z oficjalnych informacji wiemy, że 2. sezon serialu pojawi się jeszcze w 2022 roku. Najpewniej jesienią. Jest on bowiem nakręcony i gotowy, ponieważ pierwsze dwa sezony były kręcone jednocześnie. Każdy sezon oparty będzie na jednym tomie cyklu książkowego Micka Herrona, który jest pierwowzorem serialu.

W 2. sezonie Jackson Lamb (Gary Oldman) i jego ekipa szukają dowodu na to, że dawny kolega Lamba z czasów zimnej wojny został zamordowany.

W obsadzie są także Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan oraz Jonathan Pryce.