Kultowa powieść fantasy ukaże się jako powieść graficzna

Prószyński i S-ka

Reklama

Ursula K. Le Guin to jedna z najważniejszych postaci w historii fantastyki. Napisała dziesiątki świetnych powieści i opowiadań, zarówno fantasy jak i science fiction. Do jej najsłynniejszych dzieł należy cykl Ziemiomorze, który rozpoczyna się powieścią Czarnoksiężnik z Archipelagu.

Powieść Ursuli K. Le Guin została zaadaptowana na powieść graficzną przez Fred Fordham, Freda Fordhama, który ma na koncie już kilka podobnych projektów. Tym razem na warsztat wziął historię o młodym Gedzie, który wyrusza zdobyć wiedzę, a dzięki zdobytym doświadczeniom dojrzewa i kształtuje się jego osobowość, a także świadomość nieuchronności niektórych procesów.

Komiksowy Czarnoksiężnik z Archipelagu ukaże się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka już 13 listopada. Album będzie liczył 288 stron.

Czarnoksiężnik z Archipelagu. Powieść graficzna - opis i okładka

Źródło: Prószyński i S-ka

Czarnoksiężnik z Archipelagu to pierwsza z sześciu części cyklu Ziemiomorze – jednego z najbardziej cenionych dzieł w historii literatury fantasy. To filozoficzna opowieść o dojrzewaniu, odpowiedzialności i pogodzeniu się z własną tożsamością, a zarazem wciągająca historia rozgrywająca się w starannie wykreowanym przez autorkę świecie magii.

Ursula K. Le Guin, uznawana za jedną z najwybitniejszych autorek fantasy, stworzyła dzieło, które porusza czytelników na wielu poziomach – emocjonalnym, intelektualnym i duchowym. Graficzna adaptacja Freda Fordhama ukazuje klasyczną historię w zupełnie nowym świetle, zachowując jej głębię i wyjątkowy klimat.