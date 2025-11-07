Reklama
David Harbour nie "znęcał się" nad Millie Bobby Brown. Tylko spójrzcie na to wideo

Wszystko wskazuje na to, że rzekomy konflikt Davida Harboura i Millie Bobby Brown na planie Stranger Things i wynikające z tej sytuacji oskarżenia pod adresem aktora są nieprawdziwe. Świadczą o tym wypowiedzi twórców produkcji Netfliksa i wideo, które trafiły do sieci.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things YouTube
Od poniedziałku w sieci było niezwykle głośno o raporcie tabloidu The Daily Mail, według którego Millie Bobby Brown oskarżyła swojego kolegę po fachu, Davida Harboura, o niewłaściwe zachowania na planie serialu Stranger Things. 21-letnia aktorka miała rzekomo złożyć pozew przeciwko gwieździe Thunderbolts* aka New Avengers, w którym zarzuciła Harbourowi "molestowanie", "zastraszanie" i "znęcanie się" - dokument w tej sprawie liczył podobno "setki stron". Wygląda na to, że powyższe doniesienia były wyssane z palca. 

Świadczy o tym zachowanie obojga zainteresowanych, którzy wzięły wczoraj w światowej premierze 5. sezonu Stranger Things w Los Angeles. Brown i Harbour pozowali wspólnie na czerwonym dywanie, uśmiechali się do siebie i przytulali. Spójrzcie sami:

Millie Bobby Brown i David Harbour na światowej premierze 5. sezonu Stranger Things

arrow-left
Millie Bobby Brown i David Harbour na światowej premierze 5. sezonu Stranger Things
Źródło:
arrow-right

O całą sprawę byli też pytani twórcy serialu Netfliksa. Choć wypowiadają się oni dyplomatycznie, z drugiej strony rewelacje The Daily Mail określają mianem "całkowicie nieprawdziwych". Jak przedstawia to Ross Duffer:

Oczywiście rozumiecie, że nie mogę wchodzić w sprawy osobiste, ale pracujemy z tą obsadą od 10 lat i na tym etapie są dla nas rodziną i bardzo nam na nich zależy. Więc, wiecie, nic nie jest ważniejsze niż plan zdjęciowy, na którym wszyscy czują się bezpiecznie i szczęśliwie. 

Wtóruje mu reżyser i producent wykonawczy Shawn Levy:

Koniec końców na tym polega ta praca. Trzeba stworzyć środowisko oparte na szacunku, w którym każdy czuje się komfortowo i bezpiecznie, i właśnie to staraliśmy się osiągnąć. Jesteśmy dumni z faktu, że nam się to udało. Czytałem wiele artykułów na ten temat i ich treść waha się od całkowicie nieprawdziwej po... Cóż, jest wokół tego mnóstwo szumu. Prawda jest jednak taka, że postrzegamy tę ekipę i obsadę jak rodzinę, więc traktujemy się z wzajemnym szacunkiem - i to zawsze stanowiło nasz fundament.

Netflix i agenci Brown i Harboura konsekwentnie udzielają udzielenia komentarza w kwestii doniesień brytyjskiego tabloidu. 

Źródło: Hollywood Reporter

